Taxichauffeur ontsnapte tbs'ers vrijgelaten: geen verdachte

De taxichauffeur van de twee tbs'ers die gisteren uit kliniek de Kijvelanden ontsnapten, is weer vrijgelaten. Hij werd gisteren na het incident aangehouden.

"De taxichauffeur is aanvankelijk aangehouden, omdat wij niet konden uitsluiten dat hij erbij betrokken was", zegt persofficier van justitie Ernst Pols in het NOS Radio 1 Journaal. "Inmiddels kan ik zeggen dat deze man geen verdachte meer is. Er is gewoon een taxi besteld."

Rond 16.30 uur ontsnapten twee tbs'ers uit de Kijvelanden-kliniek in Poortugaal, bij Rotterdam. De twee bedreigden een behandelaar met een vuurwapen en een mes en hielden hem gegijzeld. Ze wisten de ingang van de kliniek te bereiken, waar de taxi klaarstond.

Daarop volgde een politieachtervolging op de A15. "Ter hoogte van het Gelderse Kesteren is de auto door de politie tot stoppen gedwongen", zegt Pols. "Toen zijn de mannen naar een bedrijventerrein gerend, waar een vuurgevecht ontstond. Een van de patiënten is toen neergeschoten en overleden. De ander is ingerekend en zit weer vast."

Grote schok

De gegijzelde behandelaar is lichtgewond geraakt in zijn nek. "Door een spoor van het mes", zegt een woordvoerder van de kliniek. "Hij is danig geschrokken. Ook voor de andere mensen in de kliniek is het een grote schok."

Net als de rijksrecherche gaat ook de kliniek onderzoeken hoe de mannen over wapens konden beschikken. Ze zaten op de afdeling voor 'extreem vlucht- en beheersgevaarlijke patiënten'.