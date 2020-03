Wekdienst 2/3: rechtszaak verdachte tramaanslag, blijft het coronavirus beheersbaar?

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland staat op tien. Deze week wordt duidelijk of het virus beheersbaar blijft, zeggen hoogleraren.

De inhoudelijke behandeling begint van de rechtszaak tegen de verdachte van de tramaanslag in Utrecht: Gökmen T. Hij wordt verdacht van meervoudige moord met een terroristisch oogmerk.

Honderden inwoners van Jakarta klagen de gouverneur van de Indonesische hoofdstad aan omdat hun huizen altijd vol water staan. Ze willen worden gecompenseerd voor de schade, en eisen dat er maatregelen worden genomen om meer wateroverlast te voorkomen.

In Israël zijn de derde verkiezingen in een jaar tijd. Tot nu toe is het niet gelukt om een kabinet te vormen en ook nu weer dreigt de formatie een moeilijke klus te worden.

Het Vaticaan opent oorlogsarchieven die duidelijkheid moeten geven over de rol van paus Pius XII in de Tweede Wereldoorlog.

Wat heb je gemist?

Een tbs-patiënt is bij het Gelderse Kesteren doodgeschoten door de politie. De man (37) was eerder op de dag samen met een ander ontsnapt uit de Kijvelanden-kliniek in Poortugaal. De ontsnapping was rond 16.30 uur. De twee bedreigden een behandelaar met een vuurwapen en een mes en hielden hem gegijzeld. Daarna hielden zij een taxi aan en volgde een achtervolging over de A15. Bij Kesteren stopten agenten de auto. Op een bedrijventerrein ontstond vervolgens een vuurgevecht.