Minder Chinese coronabesmettingen, 'Nike-kantoor Hilversum dicht na besmetting'

In China zijn gisteren 202 mensen besmet met het coronavirus, meldt de Chinese overheid. Dat is veel minder dan de 573 besmettingen van een dag eerder en het laagste aantal op een dag sinds eind januari. In totaal zijn ruim 80.000 Chinezen besmet met het virus.

42 Chinezen zijn gisteren aan het coronavirus overleden, waarmee het totaal aantal doden in China op 2912 komt. Sinds ruim een week loopt het aantal besmettingen en doden sterk terug. Volgens China is dit het resultaat van "doortastend overheidsoptreden".

Zuid-Korea meldt 476 nieuwe besmettingen. Gisteren waren dat er nog 376 en het totaal aantal besmettingen staat nu op 4212. Twee Koreanen zijn er afgelopen dag aan overleden, waarmee het dodental nu op 22 staat.

Tweede dode VS

In de VS is een tweede dode gevallen door het coronavirus. Volgens een regionale gezondheidsdienst is het een man van in de 70, die ook andere lichamelijke klachten had. In de VS zijn meer dan 70 besmettingen gemeld. President Trump kondigde op Twitter aan dat de controles op vluchten naar de VS worden opgeschroefd.

Wereldwijd zijn ruim 89.000 mensen besmet met het virus, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op overheidscijfers. Ruim 3000 mensen zijn eraan overleden en ruim 45.000 mensen zijn inmiddels hersteld.

Nike-kantoor Hilversum

Het Europese hoofdkantoor van sportmerk Nike in Hilversum is vandaag en morgen dicht, omdat een van de medewerkers is besmet met het coronavirus. Dat meldt het ANP op basis van een mail die gisteravond aan het personeel is gestuurd.

Het pand wordt grondig gereinigd en morgen krijgen de medewerkers instructies over wanneer ze weer aan het werk kunnen, staat in de mail.