Brand in kraakpand Rotterdam, rommel bemoeilijkt blussen

Door een brand in een kraakpand in Rotterdam zijn vannacht drie mensen lichtgewond geraakt. De drie hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders is een van de gewonden een kind.

De brand ontstond in de kelder van het pand en werd ontdekt door de bewoners, die het gebouw op tijd konden verlaten. De brandweer had volgens omstanders grote moeite met het blussen van de brand, door de grote hoeveelheid rommel in en rond het gebouw.

Door de rookontwikkeling is een groep mensen uit omliggende panden geëvacueerd. Zij zijn opgevangen door de brandweer. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan. De brandweer is nog bezig met nablussen.