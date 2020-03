Vader en zoon radeloos na diefstal draaimolen: 'Voelt als een steek in het hart'

De Achterhoekse kermisexploitanten Gerwin en Reindert Sala zijn in zak en as vanwege de diefstal van hun draaimolen. Ze kwamen er deze week achter dat de draaimolen was gestolen in Ulft. Het moment kon niet ongelukkiger, want het kermisseizoen staat op het punt van beginnen.

"Het voelt als een grote steek in het hart", zegt zoon Reindert Sala tegen Omroep Gelderland. "Vooral mijn vader vindt het heel erg. Hij heeft er zijn hele leven aan gewerkt en dat doet gewoon heel veel zeer."

De draaimolen werd eind januari met trailer en al gestolen van een industrieterrein in het dorp maar werd daar kwamen vader en zoon afgelopen week pas achter. "Het enige dat we nog hebben is een kaartje dat we uitdelen aan de kassa en voor de rest helemaal niks meer."

Reindert Sala hoopt dat getuigen van de diefstal zich melden: