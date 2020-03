Coronavragen: loop ik extra risico?

Welke leeftijdscategorieën zijn het kwetsbaarst?

Over het algemeen geldt: hoe ouder, hoe kwetsbaarder. Zowel de kans dat je het virus krijgt als de kans dat je er ziek van wordt, is groter als je ouder bent. Dat komt doordat het immuunsysteem dan minder goed werkt. Ook voor ouderen geldt: (1) regelmatig je handen wassen, (2) hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, (3) gebruik papieren zakdoekjes.

Ik ben zwanger, moet ik me zorgen maken?

Nee. Zwangere vrouwen maken niet meer of minder kans om het virus op te lopen dan niet-zwangere vrouwen. Als het wél gebeurt, is het verloop volgens het RIVM hetzelfde. Ook is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen.

Ik heb astma/copd/longfalen/een andere longaandoening, loop ik extra risico?

Vooralsnog lijkt het daar niet op, zegt Menno van der Eerden, longarts in het Erasmus MC. "Van alle mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus had de helft ook nog een andere onderliggende ziekte. Slechts 1 procent daarvan had een longaandoening." Besmet? Dan kunnen de symptomen zich volgens de arts wél heviger uiten, omdat het veelal gaat om hoesten, luchtweg- en longklachten.

Ik ben hartpatiënt, heb ik meer kans op besmetting?

Daar lijkt het wel op. Cijfers uit China laten zien dat de helft van de corona-patiënten naast corona ook een andere ziekte onder de leden hebben. Zo'n 40 procent daarvan had een hart- of vaatziekte.

Helpt de griepprik? Of ben je juist kwetsbaarder als je 'm net gehaald hebt?

Nee en nee. "De griepprik helpt totaal niet tegen dit coronavirus en tegelijkertijd word je er ook niet kwetsbaarder door," zegt hoogleraar klinische virologie Eric van Gorp van het Erasmus MC.

Mijn milt werkt niet/is verwijderd, ben ik nu vatbaarder voor het coronavirus?

Nee. Van Gorp: "Over het algemeen ben je zonder milt wél gevoeliger voor infecties, maar dat gaat vooral om bacteriële infecties. Niet om virale infecties zoals het nieuwe coronavirus."

Ben je extra vatbaar voor het virus als je medicijnen gebruikt om je immuunsysteem te onderdrukken (zoals Humira)? En zo ja, moet je nu dan stoppen met die medicatie?

Je bent niet extra kwetsbaar voor het oplopen van het virus, maar als je het eenmaal hebt, heb je wél een grotere kans om ziek te worden. Volgens Van Gorp is stoppen met medicatie absoluut geen goed plan. Als je immuunsysteem-onderdrukkende medicatie gebruikt, omdat je bijvoorbeeld lijdt aan reuma of de ziekte van Crohn, luidt het advies om extra aandacht te besteden aan hygiëne. Zorg dat mensen in je directe omgeving dat ook doen en probeer zieke mensen, risicogebieden en drukke bijeenkomsten zoals concerten te vermijden.

Ik wil in maart/april/mei naar Azië/Afrika/Zuid-Amerika/Noord-Amerika/Australië, loop ik extra risico?

Waarschijnlijk niet. Maar houdt voor reisadviezen vooral deze site van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten. Zie ook: Coronavragen: kan ik nog wel reizen?