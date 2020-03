Spiegels van 23 auto's vernield in Haarlem, vier jongens aangehouden

De politie heeft vanochtend vier jongens aangehouden die worden verdacht van het vernielen van ten minste 23 autospiegels in Haarlem. Het gaat om drie jongens van 16 en een van 17 jaar. Ook is een vernielde fiets gevonden.

De politie werd vannacht gewaarschuwd door iemand die zag dat er auto's werden vernield. Volgens de politie had de melder zelf nog geprobeerd om de jongens tegen te houden maar dat was niet gelukt.

Op basis van een signalement konden agenten even later vier jongens aanhouden bij het station in Heemstede, meldt NH Nieuws. Het zijn twee jongens uit Heemstede, een uit Hillegom en een uit Heemskerk.

Gedupeerden wordt gevraagd om aangifte te doen.