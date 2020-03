Dronken man aangehouden in de trein met zwaard en dolken

In de trein bij Gouda is gisteravond een man aangehouden, omdat hij een zwaard van 96 cm en twee dolken van 49 cm bij zich had.

De man was op de terugweg van een cosplay-bijeenkomst. Daarbij kleden de deelnemers zich als een fictief personage uit een film, strip of anime (Japanse animatiefilm). Accessoires maken onderdeel uit van hun kostuum.

Volgens de politie zat de man nog in zijn rol en had hij de drie wapens in zijn handen. Ook was hij onder invloed van alcohol. Zodra hij nuchter is, moet hij een verklaring afleggen. Het is strafbaar om dit soort wapens in de trein mee te nemen. Het zwaard en de dolken zullen worden vernietigd.