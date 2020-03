Oppositie Slowakije wint verkiezingen met overmacht

De oppositie in Slowakije heeft de parlementsverkiezingen van gisteren afgetekend gewonnen. De protestpartij OLaNO van de zakenman Igor Matovic kreeg bijna een kwart van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen, in 2016, was dat nog 11 procent.

De regerende sociaal-democratische Smer van premier Peter Pellegrini leed een zwaar verlies. De partij kreeg 18,4 procent van de stemmen en verloor daarmee 10 procentpunt. De partij was sinds 2006 de grootste.

De coalitiepartners, de Slowaakse Nationale Partij SNS en de partij van de Hongaarse minderheid Most-Hid, haalden de kiesdrempel niet en keren niet terug in het parlement. De Nationale Raad bestaat in Slowakije uit slechts een Kamer.

Strijd tegen corruptie

Matovic (46) zette in de campagne in op corruptiebestrijding. "Nu zijn we definitief van de maffia af", zei hij in zijn overwinningstoespraak. Hij wil er zijn voor alle 5,4 miljoen Slowaken en niet alleen voor de top-10.000. De naam van zijn partij OLaNO betekent "normale mensen en onafhankelijke individuen".

Hij wordt door velen als onvoorspelbaar beschouwd. De verwachting is dan ook dat het lastig wordt om een coalitieregering te vormen.

Het waren de eerste parlementsverkiezingen sinds de moord op journalist Ján Kuciak en zijn partner Martina Kusnirova, twee jaar geleden. Zij deden onderzoek naar banden tussen de regering en schimmige ondernemers. Het laatste artikel van Kuciak, dat postuum verscheen, leidde tot massademonstraties en de val van de regering-Fico.

In maart vorig jaar werd de anti-corruptie-activiste Zuzana Caputová gekozen tot president van Slowakije.