Belastingaangifte doen, het mag/kan/moet weer

Het is volgens de Belastingdienst niet nodig om op de eerste dag je aangifte al in te vullen. "De reclamespotjes beginnen pas in de loop van de week. Maar sommige mensen zitten traditiegetrouw iets na middernacht klaar om de boel in te vullen. Maar nog altijd zijn er ook drie miljoen mensen die pas na de officiële termijn hun aangifte indienen, in veel gevallen ook omdat ze uitstel hebben aangevraagd."

Gebruiksvriendelijker

Om het doen van aangifte makkelijker te maken, is het online aangifteprogramma aangepast op basis van opmerkingen van gebruikers. Zo zijn de hulpteksten gebruiksvriendelijker gemaakt en worden bijvoorbeeld kleine ondernemers meer geïnformeerd tijdens het invullen, zegt de Belastingdienst.

Ook zijn weer veel bedragen vooraf al ingevuld. "Maar we kunnen niet alles weten over de situatie van mensen en het effect op de aangifte", zegt een woordvoerder. "Daarom moeten mensen de aangifte goed controleren. Je blijft zelf verantwoordelijk."

Waar moet je op letten?

Iedereen die belastingplichtig is, moet aangifte doen , maar niet iedereen weet precies hoe. De Belastingdienst geeft dit jaar extra aandacht in de campagne aan jongeren, zzp'ers en huiseigenaren. "Bijvoorbeeld jongeren laten soms geld liggen."

Jongeren

Veel jongeren die een vakantie- of bijbaantje hebben gehad weten niet dat ze geld kunnen terugkrijgen bij hun inkomstenbelasting, zegt de Belastingdienst. Gemiddeld gaat het om zo'n 150 euro. Jongeren tussen de 15 en 20 jaar en hun ouders worden daarom dit jaar opgeroepen ook aangifte te doen. Ook als ze daarvoor geen uitnodiging krijgen. "Voor hen kan het erg voordelig zijn. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat je iets moet betalen. Doe daarom de check op de website om te kijken wat jouw situatie is."

Kleine ondernemers

Eenmanszaken, waarvan Nederland er meer dan 1 miljoen van telt, maken regelmatig fouten bij bijvoorbeeld de kostenaftrek, zegt de Belastingdienst. Zo vullen zij onterecht het ondernemersdeel in terwijl zij dat aangiftejaar misschien geen ondernemersactiviteiten hebben verricht. De kleine ondernemers worden dit jaar beter geïnformeerd tijdens het invullen.

Huiseigenaren

Ook mensen met een eigen woning moeten opletten. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen dit een lastig onderwerp vinden, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst. "We zien dat er veel fouten worden gemaakt. Dat willen we voorkomen." De meeste vergissingen worden gemaakt bij de aftrekposten of bij een scheiding, verkoop van een huis of als er een fiscaal partnerschap wordt aangegaan.