Wekdienst 1/3: corona-onderzoek in Rotterdam, twee eredivisietoppers

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het RIVM maakt vandaag bekend of een patiënt in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam besmet is met het corona-virus. Gisteren werd bekend dat de vrouw een keer positief is getest op het virus, een tweede test moet uitsluitsel geven.

Vanaf vandaag kun je weer je belastingaangifte doen. Mocht je er niet uitkomen, naast de belastingtelefoon en site, kun je ook vragen stellen via Twitter, LinkedIn, Facebook en sinds dit jaar: Instagram.

Een aantal belangrijke wedstrijden vanmiddag in de eredivisie. Nummer 1 Ajax speelt thuis tegen nummer 2 AZ. Beide clubs werden afgelopen week nog uitgeschakeld in Europa. En nog een kraker: Feyenoord (3) gaat op bezoek bij PSV (4).

En in Hamar is de ontknoping van de WK Allround. Ireen Wüst en Patrick Roest staan na twee van de vier schaatsafstanden aan de leiding.

Wat heb je gemist?

De voormalig Amerikaanse vice-president Joe Biden heeft de voorverkiezingen van de Democraten in de staat South Carolina ruim gewonnen. De overwinning in de zuidelijke staat, waar veel zwarte aanhangers op hem stemden, had de oud-vice-president hard nodig. In de eerste twee staten Iowa en New Hampshire ging Biden kansloos ten onder en moest hij Bernie Sanders en Pete Buttigieg voor zich dulden. In Nevada ging het beter, maar ook daar wist Biden niet te winnen. Na de overwinning van vandaag is de voormalig running mate van Barack Obama optimistisch. "We zijn nog steeds springlevend."