NL-Alert in oosten van Friesland vanwege brand in loods Oosterwolde

In het oosten van Friesland is een NL-Alert verstuurd vanwege de rook die vrijkomt bij een zeer grote brand in een loods in Oosterwolde. Het pand van bijna 8000 vierkante meter staat helemaal in brand, meldt de brandweer.

Uit onder meer Heerenveen, Assen en Steenwijk zijn hoogwerkers naar Oosterwolde gekomen om te helpen met blussen. De loods is niet meer te redden en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Het pand ligt op een bedrijventerrein.

Voor zover bekend zitten er geen concentraties gevaarlijke stoffen in de rook. De brandweer benadrukt dat rook altijd schadelijk is en dat omwonenden die er last van hebben ramen en deuren moeten sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Voor omwonenden die vanwege de rook niet thuis willen blijven, is opvang geregeld in een verzorgingshuis in Oosterwolde.