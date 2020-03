Weer meer coronabesmettingen in China, eerste dode in Australië

In China zijn gisteren 573 mensen besmet met het coronavirus. Dat is de grootste stijging in een week tijd, blijkt uit cijfers van de nationale gezondheidsautoriteiten. Het aantal van 35 Chinese doden door het virus was wel lager dan de 47 van vrijdag.

Vrijdag werden nog 427 nieuwe Chinese coronapatiënten gemeld. De forse daling van de afgelopen tijd was voor China aanleiding om internationaal te benadrukken dat de overheid doortastend optreedt tegen het virus. Zo zei de Chinese ambassadeur in China dat de daling te danken is aan de "drastische en ongekende maatregelen".

In Zuid-Korea is het aantal besmettingen opgelopen tot boven de 3500. De Koreaanse gezondheidsdienst meldt 376 nieuwe ziektegevallen, fors minder dan de 813 besmettingen van een dag eerder. Het aantal Koreaanse doden blijft op 17.

Australische cruisepassagier

In Australië is voor het eerst iemand overleden aan het coronavirus. Het is een 78-jarige man, melden de gezondheidsautoriteiten. Hij was een van de opvarenden van het cruiseschip Diamond Princess bij Japan, waarop honderden mensen het virus hebben opgelopen.

Wereldwijd zijn bijna 87.000 besmet met het coronavirus, van wie het overgrote deel in China. Bijna 3000 mensen zijn eraan overleden en ruim 42.000 mensen zijn inmiddels genezen. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit, dat zich baseert op overheidscijfers.