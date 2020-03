Exitpolls: Joe Biden pakt eerste staat bij Democratische voorverkiezingen

De voormalig Amerikaanse vice-president Joe Biden heeft de voorverkiezingen van de Democraten in de staat South Carolina gewonnen. Dat melden Amerikaanse media op basis van exitpolls.

Het is de eerste overwinning voor Biden, die van tevoren juist als een van de kanshebbers werd gezien om het op te nemen tegen de Republikeinse president Trump bij de verkiezingen in november.

De overwinning in de zuidelijke staat waar veel zwarte aanhangers op hem stemden, had Biden dan ook hard nodig. In de eerste twee staten Iowa en New Hampshire ging Biden kansloos ten onder en moest hij Bernie Sanders en Pete Buttigieg voor zich dulden.

Sanders tweede

Volgens de exitpolls is Bernie Sanders tweede geworden in South Carolina. Tom Steyer, een Amerikaanse miljardair die fors had ingezet op de staat, pakte de derde plek.

Komende dinsdag is een belangrijke dag voor de Democraten. Op 'Superdinsdag' (Super Tuesday) wordt er in negen staten tegelijkertijd gestemd en is er een kwart van de gedelegeerden te verdelen.