Eerste coronadode in de VS is een test voor president Trump

Die situatie veranderde de afgelopen dagen. In Californië, Oregon en Washington kwamen drie gevallen aan het licht die duiden op de eerst mens-op-mensbesmettingen binnen de VS. Geen van de patiënten was recent in het buitenland geweest of in contact gekomen met mensen die uit het buitenland zijn gekomen.

Vooral de zaak van een zieke vrouw in Californië baart zorgen. De vrees is dat deze patiënt mogelijk meer Amerikanen heeft besmet, omdat het meer dan een week duurde voordat ze getest werd op het coronavirus. De autoriteiten in Californië houden momenteel 8400 inwoners in de gaten voor besmettingsverschijnselen.

'Significante ontregeling'

Hoewel de uitbraak in de VS nog beperkt is, kwam de Amerikaanse overheidsinstantie Centres for Disease Control and Prevention (CDC) eerder deze week met een ferme waarschuwing. CDC-directeur Nancy Messonnier riep Amerikanen eerder deze week op zich voor te bereiden op een grotere, agressieve uitbraak binnen de landsgrenzen. Volgens haar is het onvermijdelijk dat dit gaat gebeuren en moet Amerika rekening houden met een "significante ontregeling".

"We verwachten dat dit zich verder zal verspreiden onder de gemeenschap in dit land", zei Messonnier. "Het is niet zozeer de vraag óf dit gaat gebeuren, maar wanneer dit precies gaat gebeuren en hoeveel mensen hier ernstig ziek zullen worden."

De virusuitbraak is daarmee een belangrijke test voor het Witte Huis. President Trump, niet bepaald een vriend van de wetenschap, spreekt vaak de wetenschappelijke bevindingen van zijn eigen overheidsinstanties tegen, zoals bij klimaatverandering. Juist bij een uitbraak van een nieuwe besmettelijke ziekte verwachten burgers dat ze de informatie van de overheid kunnen vertrouwen.

Trump ondermijnde meteen de waarschuwing van het CDC. Volgens hem was een grotere uitbraak helemaal niet onvermijdelijk.

Warmer weer

Ook vergeleek Trump het coronavirus met de griep en beweerde hij dat het al in april weer verdwenen zal zijn, als de temperaturen stijgen. Voor de duidelijkheid: corona is anders dan het griepvirus en er is nog te weinig bekend van het nieuwe virus om nu al met 100 procent zekerheid te stellen dat het, net als de griep, verdwijnt als het warmer wordt.

Verder beweerde Trump dat "in a fairly quick manner" een vaccin beschikbaar is. Ook dat is misleidend. Er wordt weliswaar hard gewerkt aan een vaccin, maar het duurt volgens het CDC zeker een jaar tot anderhalf jaar voordat een vaccin beschikbaar is.

Volgens Trump is alles onder controle en zal het allemaal meevallen. Hij keek natuurlijk met een scheef oog naar de beurskoersen, die hij vaak gebruikt als een graadmeter van zijn eigen succes. De Amerikaanse beurzen verloren door de wereldwijde corona-uitbraak zeven dagen achter elkaar flink terrein en het was daarmee de slechtste beursweek sinds 2008. Met een daling van meer dan 10 procent is er nu officieel sprake van een "correctie" van de markten.