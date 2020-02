In Nijmegen dragen maaltijdbezorgers nu ook een bodycam

De bodycam is uitgerust met een zaklamp, infraroodcamera en UV-licht om valse biljetten te kunnen herkennen. Als de bezorger de zogeheten paniekknop indrukt wordt het beeld live doorgeschakeld naar de alarmcentrale.

De camera wordt gebruikt door de politie en bijzondere opsporingsambtenaren en nu dus ook door maaltijdbezorgers. "Het geeft mij zeker een veilig gevoel. Mensen kunnen minder bij je doen, als ze weten dat je zo'n cameraatje op je borst hebt zitten", zegt Van de Putten.

De bodycams zijn volgens burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen een belangrijk wapen in de strijd tegen overvallen op maaltijdbezorgers. "Dit jaar is het tot op heden behoorlijk goed gegaan, maar we willen dat zo houden."

Klanten die bang zijn vastgelegd te worden terwijl ze in hun badjas de deur open doen, hoeven niet te vrezen, zegt Colin Voetee van het Centrum voor Criminaliteitspreventie. "De camera staat niet de hele tijd aan. Absoluut niet. Maar het mooie is dat wanneer zo'n maaltijdbezorger op de knop drukt, het cameraatje gaat filmen en hij ook de dertig seconden daarvoor opslaat. Hij registreert alles, maar slaat de beelden alleen op na een druk op de knop."