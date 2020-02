Boris Johnson en Carrie Symonds zijn verloofd en in verwachting

Het is groot nieuws voor alle Britse kranten: de verloving en het babynieuws van premier Boris Johnson en zijn vriendin Carrie Symonds. Het stel verwacht aan het begin van de zomer een kindje en gaat trouwen.

Het jongetje of meisje wordt het zesde kind van de Britse premier, die officieel nog getrouwd is met zijn tweede vrouw Marina Wheeler. Met haar heeft hij vier inmiddels volwassen kinderen. De twee wonen al een paar jaar niet meer bij elkaar. En Johnson heeft in het verleden ook een kind erkend dat hij verwekt heeft in een buitenechtelijke relatie met kunsthandelaar Helen Macintyre.

Bij de Britse wedkantoren is al in te zetten op de naam van de zesde Johnson-baby. Charlotte, James, Stanley en Winston zijn favoriet. Johnson schreef een lijvige biografie over Winston Churchill en maakt er geen geheim van dat zijn voorganger een grote held van hem is.

Privéleven afgeschermd

De politicus schermt zijn privéleven zo veel mogelijk af voor de buitenwereld. Hij weigerde herhaaldelijk om antwoord te geven op vragen van de pers over het aantal kinderen dat hij heeft, wat de verwarring omtrent dat onderwerp alleen maar vergrootte.

De 55-jarige Johnson en de 31-jarige Symonds hebben al een aantal jaren een relatie, die ze lange tijd voor de buitenwereld verborgen hielden. Ze kennen elkaar van de Conservatieve Partij: Symonds zat in 2012 in het campagneteam voor Johnsons herverkiezing als burgemeester van Londen en was hoofd persvoorlichting van de partij. Toen Johnson vorig jaar zomer bekendmaakte dat hij de partij wilde gaan leiden, lieten de twee zich in het openbaar zien.

Het stel kwam vorig jaar juni negatief in het nieuws. De buren van Johnson waarschuwden de politie toen ze gealarmeerd werden door gegil, geschreeuw, gebons en brekend servies in het Londense appartement van Johnson en Symonds. Tegen de krant The Guardian zeiden de buren dat ze een vrouw hoorden gillen, waarna doffe knallen en gebons klonken. Ze hoorden Symonds zeggen "ga van me af" en "mijn huis uit". De agenten vertrokken weer, nadat Johnson en zijn vriendin hen hadden verzekerd dat er niets aan de hand was.