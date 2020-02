Harde wind veroorzaakt schade in Brabant en Limburg

De storm die vandaag over het land trok, heeft vooral in het zuiden van het land flink wat schade veroorzaakt. Zo waaide in Tilburg een boom om, die op een schutting en een garage belandde. De garage is ingestort, meldt Omroep Brabant. De bewoner was thuis en is flink geschrokken, maar niemand raakte gewond.

Elders in Tilburg waaiden door de storm gevelstenen van een hoog kantoorgebouw. De weg onder het pand ligt bezaaid met brokstukken en een fietser raakte lichtgewond. Door de harde wind kan de gevel pas morgen worden hersteld.