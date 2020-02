Schrikkeldag: liever geen baby, maar wel gratis taart

Joran Looij heeft trots zijn pasgeboren dochter River in zijn armen in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes. Hij hoopte al dat ze niet vandaag geboren zou worden. "Gelukkig is ze eerder geboren. Veel ouders kiezen liever niet voor een baby op schrikkeldag", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Geboortestatistieken laten een klein dipje zien op 29 februari en een lichte piek de dag ervoor en erna. Verloskundige Lianne van der Klooster van het ziekenhuis merkt het ook. "Je ziet het ook met feestdagen, met Kerst, met Oud en Nieuw en ook met Dodenherdenking dat mensen dan liever niet bevallen."

Met een geplande keizersnede valt nog te schuiven, maar bevallen is een natuurlijk proces dat het beste op zijn beloop gelaten kan worden, benadrukt Van der Klooster. "Het is beter om af te wachten tot je baby'tje vanzelf zou willen komen. Is het op een schrikkeldag, dan is het op een schrikkeldag."

Eén keer in de vier jaar

Vader Johan Looij had zich ook wel neergelegd bij 29 februari als geboortedag voor zijn dochter. "Je kan er niets aan doen, maar het wordt dan wel apart. Dan moet je de verjaardag maar een dagje eerder vieren." Het was dan ook perfect dat ze eerder kwam: "Alles om niet te hoeven wachten!