Honderden actievoerders lopen mee in kletsnatte klimaatmars Utrecht

De mars eindigde bij het Utrechtse stadhuis, waar de actievoerders vijf eisen aanboden aan de aanwezige gemeenteraadsleden. Zo willen ze een autovrije binnenstad, gratis openbaar vervoer en 10.000 bomen erbij dit jaar.

"Met die vijf punten kan de gemeente stappen maken", vindt Oberdorf. "We hebben best veel draagvlak, dat zag je aan de bijna duizend mensen die vanmiddag op de been waren."

Zorgen over warmterecords

Het regende vanmiddag pijpenstelen in Utrecht, maar de deelnemers lieten zich niet uit het veld slaan. "Mij motiveert dit weer juist extra om hier te staan vandaag. Iedereen merkt dat het weer verandert", vertelt een deelnemer. "We breken warmterecord na warmterecord en ik maak me daar ernstig zorgen over. Tegelijkertijd durft de politiek geen daadkracht te tonen om te doen wat echt nodig is. We kunnen niet rustig aan doen met plannen die we in de jaren 90 al hadden moeten uitvoeren."

De actievoerders hebben geen concrete reactie van de gemeenteraadsleden gekregen. "We hebben ze gevraagd om voor 1 april een brief te sturen met informatie over de klimaatcrisis en wat dit voor mensen op de langere termijn kan betekenen." Als ze dat niet doen, zal de actiegroep met nieuwe acties komen.