Ook dochter en vrouw van Brabantse coronapatiënt besmet

De vrouw en dochter van de coronapatiënt uit Loon op Zand zijn ook besmet met het virus. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. De twee vrouwen zitten thuis in quarantaine.

Ook enkele andere contacten van de man zijn onderzocht, maar die hebben het coronavirus niet, zegt het RIVM.

De GGD brengt nu ook in kaart met wie de vrouw en dochter contact hebben gehad. Ook die mensen worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en doorgeven aan de GGD. Mochten zij gezondheidsklachten vertonen die passen bij het coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst.

Geen controle in Italië

De kans dat de vrouw en dochter anderen hebben besmet is de afgelopen dagen al verkleind, doordat het gezin door de GGD werd gemonitord, zegt Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. De verspreiding van het virus verloopt volgens hem zoals verwacht: vooral binnen het gezin, nauwelijks daarbuiten.

De GGD's hebben het druk met de uitgebreide contactonderzoeken, volgens Van Dissel. Er wordt rekening gehouden met meer besmettingen in Nederland, omdat "we zien dat Italië de situatie niet onder controle heeft".

Zes gevallen

Donderdag werd bekend dat de 56-jarige man uit Loon op Zand deze week is opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Daar verblijft hij in isolatie. Hij was de eerste coronapatiënt in Nederland.

In totaal zijn er nu zes gevallen van coronabesmetting in Nederland vastgesteld. De andere drie zijn een vrouw, een man en hun jonge kind. Zij zitten in isolatie in een huis in Diemen.

De burgemeester van Loon op Zand staat in contact met het besmette gezin en zegt mee te leven met de patiënten. Ze roept bij Omroep Brabant op de privacy van het gezin te blijven respecteren.