Coronavragen: wat zijn de kansen op genezing?

Kun je genezen van het coronavirus?

Ja. Sterker nog, de meeste mensen genezen van het coronavirus.

Hoeveel mensen zijn er genezen van het coronavirus?

Tot 29 februari waren er wereldwijd ruim 85.000 besmettingen bekend. Van al die patiënten waren er toen 39.500 mensen genezen. De Wereldgezondheidsorganisatie houdt de cijfers over besmettingen en genezingen hier bij. Het aantal sterfgevallen lag op 29 februari op ruim 2900.

Is er een medicijn tegen het coronavirus?

Nee. Wel kunnen mensen die besmet zijn behandeld worden voor de symptomen, bijvoorbeeld met middelen tegen koorts of extra zuurstof voor benauwde patiënten. Er wordt gewerkt aan een vaccin, maar dat zal eerst uitgebreid getest moeten worden. Dat gaat naar verwachting nog maanden duren.

Als je genezen bent, kun je dan opnieuw besmet raken met het virus?

Volgens het RIVM is het te vroeg om met zekerheid te kunnen zeggen dat je niet nog een keer besmet kunt raken. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt wél dat het overgrote merendeel van de mensen het virus niet nog een keer krijgt. Toch zijn er wel meldingen van patiënten die opnieuw geïnfecteerd zijn, in China, Japan en Zuid-Korea. Onderzocht wordt hoe dit kan. Mogelijk hadden de zieken nog niet genoeg weerstand opgebouwd en waren ze dus nog niet immuun. Ook wordt gekeken of het virus in een soort sluimerstand kan komen en of er wel goed getest wordt (zie ook Opnieuw (of nog steeds) besmet met corona: hoe kan dat?)

Hoe lang duurt het genezingsproces?

Dat is afhankelijk van de ernst van de klachten. Heb je milde klachten, dan genees je binnen een paar dagen. Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben meer tijd nodig, soms weken.

Werken bestaande medicijnen, zoals voor hiv en malaria, tegen het coronavirus?

Dat is nog niet duidelijk. Er wordt in laboratoria wel mee geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met het medicijn tegen malaria (chloroquine), maar het wordt nog niet op mensen getest.

Ben je extra vatbaar voor het virus als je medicijnen gebruikt om je immuunsysteem te onderdrukken (zoals Humira)? En zo ja, moet je nu dan stoppen met die medicatie?

Je bent dan niet zo zeer extra kwetsbaar voor het oplopen van het virus, maar als je de infectie hebt, heb je wel een grotere kans om ziek te worden. Volgens hoogleraar klinische virologie Eric van Gorp aan het Erasmus MC is stoppen met medicatie absoluut geen goed plan. Als je immuunsysteem-onderdrukkende medicatie gebruikt, omdat je bijvoorbeeld lijdt aan reuma of de ziekte van Crohn, luidt het advies om extra aandacht te besteden aan hygiëne. Zorg dat mensen in je directe omgeving dat ook doen en probeer zieke mensen, risicogebieden en drukke bijeenkomsten zoals concerten te vermijden.

Kunnen antistoffen van genezen patiënten helpen om anderen te beschermen?

Vooralsnog niet. Hier wordt wel mee geëxperimenteerd bij ebola, maar er wordt nog onderzocht of antistoffen zouden kunnen helpen bij de genezing van het coronavirus.

Als je genezen bent, kun je dan op de lange termijn alsnog klachten krijgen?

Dat is nu nog niet duidelijk. Het coronavirus waar het nu om gaat, is een nieuw virus. Daardoor is het nog niet bekend of je een tweede keer besmet kunt maken en ook niet of het op langere termijn tot klachten kan leiden.

Kunnen mensen die besmet zijn geweest vrij reizen?

Daar valt weinig over te zeggen. Ook hier geldt dat het te vroeg is om te weten wat het virus op de lange termijn met iemand doet (zie ook: kan ik nog wel reizen?).