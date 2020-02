Nooit eerder vertoonde beelden van bombardement Den Haag

Voor het eerst zijn er beelden en foto's te zien van bommenwerpers, vallende bommen en de ravage op de grond tijdens het vergissingsbombardement op de Haagse wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945.

De beelden zijn voor een deel afkomstig van een cameraman die aan boord zat van één van de militaire vliegtuigen die het bombardement uitvoerden. Die beelden komen uit een Amerikaans archief. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft de beelden samengevoegd met unieke foto's van de schade in de woonwijk, direct na het bombardement, meldt Omroep West.

Dinsdag wordt het bombardement, na 75 jaar, uitgebreid herdacht. Onder anderen minister Slob van Onderwijs wordt er verwacht.

Meer dan 500 doden

Op zaterdag 3 maart 1945 vertrokken vanaf militaire bases in België en Noord-Frankrijk 56 geallieerde Boston- en Mitchell-bommenwerpers naar Den Haag. Hun doel was het Haagse Bos, omdat de Duitsers daar de installaties hadden staan waarmee ze hun V2-raketten lanceerden. Maar door slecht weer en een navigatiefout wierpen ze hun bommen niet in het bos maar op de woonwijk Bezuidenhout. Meer dan vijfhonderd mensen kwamen om het leven, er waren veel gewonden en duizenden mensen raakten dakloos.