Twee gezinsleden van corona-patiënt Amsterdam ook besmet

Twee gezinsleden van de Amsterdamse vrouw die besmet is met het coronavirus zijn ook besmet geraakt. Dat is naar voren gekomen uit testen door het RIVM. Het gaat om de partner en het jongste kind. Bij de andere gezinsleden was de uitslag negatief. Dat betekent dat besmetting met het virus bij hen niet is aangetoond.

De partner en de drie kinderen van de vrouw hadden milde klachten, net als de vrouw zelf. Zij zit in thuisisolatie in Diemen en hoefde niet te worden opgenomen. Thuisisolatie is mogelijk als de klachten licht zijn en de woning geschikt is om iemand afgezonderd te houden. De gezinsleden waren preventief al in afzondering geplaatst. De ggd en het gezin overleggen of het gezin met elkaar in quarantaine gaat.

De komende dagen wordt onderzocht met wie de partner en het besmette kind contact hebben gehad. Het jongste kind bezoekt een kinderdagverblijf in Amsterdam Zuid-Oost. Die crèche besloot gisteren preventief voor twee weken dicht te gaan.

Volgens minister Bruins was dat een verstandige maatregel: