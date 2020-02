Twee gezinsleden corona-patiënt Amsterdam ook besmet

Twee gezinsleden van de Amsterdamse vrouw die besmet is met het coronavirus zijn ook besmet geraakt. Dat is naar voren gekomen uit testen door het RIVM. Het gaat om de partner en het jongste kind. Bij andere contacten van de vrouw was de uitslag negatief. Dat betekent dat besmetting met het virus bij deze contacten niet is aangetoond.

De partner en de drie kinderen van de vrouw hadden milde klachten, net als de vrouw zelf. Zij zit in thuisisolatie in Diemen en hoefde niet te worden opgenomen. Ook haar gezinsleden werden meteen geïsoleerd. Thuisisolatie is mogelijk als de klachten licht zijn en de woning geschikt is om iemand afgezonderd te houden.

De vrouw en haar partner zijn in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. De vrouw werkt in het Amsterdam UMC. Ze deed geen werk waarbij je met patiënten in contact komt. Ze was de tweede coronapatiënt in Nederland.

Eerder werd de ziekte aangetroffen bij een man uit Loon op Zand. Ook hij heeft de besmetting in Lombardije opgenomen. Deze patiënt man had ernstiger klachten en verblijft in een ziekenhuis in Tilburg.