Politie komt met fonds voor afwikkeling schadeclaims aanslag Alphen

De politie richt een fonds op voor de afwikkeling van schadeclaims als gevolg van de aanslag in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Daar schoot Tristan van der Vlis op 9 april 2011 zes mensen dood. Zestien anderen raakten gewond. Daarna doodde hij zichzelf.

Na de aanslag werd duidelijk dat Van der Vlis al sinds 2008 een wapenvergunning had, terwijl ook bekend was dat hij met psychische problemen kampte en suïcidaal was. In september 2006 werd hij nog opgenomen in een kliniek.

Politie aansprakelijk

Slachtoffers en nabestaanden verweten de politie dat Van der Vlis desondanks toch een wapenvergunning kreeg en stelden de politie aansprakelijk voor de geleden schade. Vorig jaar september gaf de Hoge Raad na lang juridisch getouwtrek de nabestaanden daarin gelijk.

Na die uitspraak besloot korpschef Erik Akerboom dat er een speciaal fonds voor 'Alphen' moest komen om alle schadeclaims af te handelen. Oud-PvdA-bestuurder Ruud Vreeman is de voorzitter van het fonds, waarbij ook twee letselschadeadvocaten aangesloten zijn.

Ruim honderd schadeclaims

Ruim honderd mensen en ondernemingen hebben schadeclaims ingediend. Zij verloren een naaste of liepen zelf letsel of schade op. Het fonds zal al die claims zelfstandig bestuderen en beoordelen. Over hoeveel geld er in het fonds zit, doet de politie geen mededelingen.

Op de eigen website schrijft de politie te beseffen dat geen enkele vergoeding opweegt tegen het leed van de slachtoffers. ''Maar het korps hoopt dat de eenduidige, voortvarende en zorgvuldige afwikkeling van de schade bijdraagt aan de verdere afwikkeling ervan."