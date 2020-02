In South Carolina vechten Democraten om de zwarte stem

Na de Democratische voorverkiezingen in Iowa, New Hampshire en Nevada is vandaag South Carolina aan de beurt. Het is de laatste voorverkiezing in een reeks van kleine staten voorafgaand aan Super Tuesday. In South Carolina staan de kandidaten voor een nieuwe uitdaging: hier is het de stem van de zwarte kiezer die de uitslag bepaalt.

Waar Iowa en New Hampshire een overwegend witte bevolking hebben, wonen in South Carolina veel zwarten. Daarom is het voor de kandidaten van groot belang om hier de winst te pakken. Wie wint in South Carolina, zet zichzelf op de kaart bij zwarte kiezers in heel Amerika.

Lang leek het erop dat Joe Biden als winnaar uit de bus zou komen in South Carolina; hij stond het afgelopen half jaar bovenaan in de peilingen. Veel zwarte kiezers steunen hem vanwege zijn jarenlange ervaring als senator, zijn inzet voor zwarte Amerikanen en zijn rol als vice-president van president Barack Obama.

Voorsprong slinkt

Biden rekent daarom op winst in South Carolina, maar zijn voorsprong in de peilingen is de laatste weken steeds verder geslonken. Het verslaan van Trump is prioriteit nummer één voor Afro-Amerikaanse kiezers, zo blijkt uit kiezersonderzoeken.

Door de slechte resultaten in Iowa en New Hampshire twijfelen steeds meer zwarte kiezers of Biden de beste kandidaat is. Bernie Sanders profiteert daarvan. Hij schoot de afgelopen weken omhoog in de peilingen in South Carolina.