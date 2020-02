Chinese industrie krijgt grootste klap ooit door coronavirus

De uitbraak van het coronavirus heeft de Chinese industrie een zware klap toegebracht. Een belangrijke graadmeter, de inkoopmanagersindex, heeft deze maand een historisch dieptepunt bereikt.

Zelfs in de crisisjaren 2008 en 2009 stond de index hoger. Er was al rekening gehouden met een klap, maar die is volgens analisten groter dan verwacht.

De Chinese regering heeft veel fabrieken verplicht om arbeiders naar huis te sturen en hun deuren dicht te houden. Zo moet verdere verspreiding van het coronavirus worden tegengegaan. Maar door deze maatregel ligt de productie van goederen stil en dat kost de Chinese economie veel geld.

Weer meer besmettingen

Intussen heeft China ook weer nieuwe besmettingscijfers bekendgemaakt. Gisteren zijn er 427 nieuwe besmettingsgevallen bij gekomen, waardoor het totaal aantal besmettingen in het land op ruim 79.000 staat. En gisteren overleden in China 47 mensen aan het virus; dat zijn er achttien meer dan afgelopen donderdag.

Zuid-Korea, dat na China het zwaarst is getroffen met besmettingen, heeft gisteren 594 nieuwe gevallen gemeld. In dat land zijn nu ruim 2900 mensen besmet.