Fel protest bij Franse filmprijzen om nominaties regisseur Polanski

"Als verkrachting een kunst is, verdient Polanski alle prijzen." Met zulke leuzen protesteren Franse feministen bij de uitreiking van de Césars in Parijs, waar de van een pedoseksuele verkrachting beschuldigde regisseur Roman Polanski (86) genomineerd is voor twaalf prijzen, waaronder die voor beste regisseur en voor beste film.

Bij de ingang van concertzaal Salle Pleyel in het centrum van de stad staan zo'n 40 betogers, voornamelijk vrouwen. Een aantal van hen heeft vuurwerk afgestoken en probeerde de rode loper op te komen. Daarbij kwam het tot botsingen met de politie, die traangas inzette.

"We zijn vrouwen en daar zijn we trots op", riepen twee vrouwen toen ze werden ingerekend. Verderop ging het er rustiger aan toe. Daar hielden de betogers borden omhoog, met opschriften als "De prijs voor beste verkrachting gaat naar..." En: "Een industrie die verkrachters beschermt moet zich schamen."

'Polanski symbool voor breder probleem'

Het protest is niet alleen gericht tegen Polanksi, zegt correspondent Frank Renout. "Volgens een feministische organisatie die ik erover heb gesproken is hij symbool voor hoe er in Frankrijk niet wordt opgetreden tegen verkrachters en pedoseksuelen."

Polanski, een Pools-Franse regisseur, ontvluchtte Amerika in de jaren 70, nadat hij had toegegeven dat hij een 13-jarig meisje had aangerand. De afgelopen jaren is hij door twaalf vrouwen beschuldigd van misbruik, het meest recent door de Franse fotograaf Valentine Monnier. Zij zei in november dat Polanski haar heeft verkracht in 1975, toen zij 18 was. De regisseur spreekt de beschuldigingen tegen en

Een groep vrouwen met vuurwerk probeerde de rode loper op te komen.