Tweede coronabesmetting: kunnen we een Italiaans scenario verwachten?

In Diemen is een tweede patiënt met het coronavirus. De vrouw zit daar in isolatie omdat haar huis in Amsterdam verbouwd wordt. De GGD Amsterdam onderzoekt met wie zij contact heeft gehad. Want hoeveel besmettingen met het coronavirus kunnen we in Nederland verwachten?

De vrouw uit Amsterdam zou het virus hebben opgelopen in Milaan. Ook de 56-jarige man uit Loon op Zand die besmet is pikte het virus daar op. In heel Italië hebben nu 655 mensen het coronavirus.

De verspreiding van het virus gaat in Italië heel hard. De regering heeft stevige maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Elf dorpen in het noorden van het land zitten 'op slot'. Toch krijgen de Italianen kritiek. Toen de eerste Italiaanse patiënt, een man van 38 jaar, zich meldde bij het ziekenhuis in Codogno werd hij niet meteen in quarantaine geplaatst. Daardoor kon hij andere patiënten en personeel besmetten.

Zo'n massale uitbraak als in het Italiaanse ziekenhuis vond ook plaats in Zuid-Korea, na een bijeenkomst van een religieuze sekte. Zuid-Korea is na China het land met de meeste coronabesmettingen.