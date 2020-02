Kinderdagverblijf Amsterdam dicht om coronabesmetting moeder

Een kinderdagverblijf in Amsterdam Zuidoost gaat voorlopig dicht. Bij de moeder van een kind van de vestiging is het coronavirus vastgesteld. Het kind vertoont ook ziekteverschijnselen en wordt momenteel getest, zegt een woordvoerder van het bedrijf. "Dat was de doorslaggevende factor voor onze beslissing."

Van de moeder van het kind, een vrouw uit Amsterdam, werd vannacht bekend dat zij het coronavirus heeft. Volgens het kinderdagverblijf komen de testresultaten van haar kind later vandaag.

Geen aanwijzingen

Er zijn volgens het kinderdagverblijf geen aanwijzingen dat andere kinderen besmet zijn geraakt. Geen van de andere kinderen is op dit moment ziek. Hetzelfde geldt voor het personeel.

Het gaat om Kinderdagverblijf CompaNanny Atlas Arena. Het is het eerste kinderdagverblijf in Nederland dat zijn deuren sluit vanwege het coronavirus. De vestiging blijft in ieder geval twee weken dicht. Dat is de incubatietijd van het coronavirus.