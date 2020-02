Ruim twee ton gevonden in onderzoek naar drugshandel en witwassen

Bij invallen in een onderzoek naar drugshandel en witwassen is maandag meer dan 200.000 euro in beslag genomen, blijkt nu. Er is ook een wapen gevonden. Drie mensen zijn aangehouden, hun voorarrest is door de rechter-commissaris verlengd.

Het vuurwapen en het geld zijn bij een van de verdachten gevonden. Verder zijn bij doorzoekingen in plaatsen in Zuid-Holland auto's en merkhorloges in beslag genomen en zogenoemde PGP-telefoons, waarmee versleutelde sms-berichten kunnen worden uitgewisseld. Naar een aantal administraties dat in beslag is genomen wordt onderzoek gedaan.

Het team van de politie, met digitaal en financieel rechercheurs en de hondenbrigade, heeft doorzoekingen gedaan op 25 plaatsen, onder meer in Den Haag, Rotterdam, Wateringen en Berkel en Rodenrijs. Twee van de aangehouden mannen komen uit Den Haag (34 en 59), een 29-jarige man is afkomstig uit Maren-Kessel, in Noord-Brabant.