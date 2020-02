Coronavragen: kan ik nog wel reizen?

Kan ik nog op vakantie?

Alleen het reisadvies naar Noord-Italië en Wuhan is de laatste weken omgezet naar negatief. Voor landen waar ook besmettingen zijn, zoals Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Griekenland, Georgië, Kroatië, Hongkong, Egypte en Singapore is het reisadvies voorlopig nog ongewijzigd. Ook het reizen via die landen wordt niet afgeraden.

Ik ga in april/mei/juni op vakantie naar Zuid-Amerika/Noord-Amerika/Azië/Afrika/Australië kan dat?

Vooralsnog wél, maar de situatie kan snel veranderen. Houd de berichten van je reisbureau en vliegtuigmaatschappij in de gaten. En check het reisadvies voor je vakantiebestemming hier, bij Buitenlandse Zaken.

Wanneer kan ik weer naar Noord-Italië?

In het overgrote deel van Noord-Italië gelden beperkende maatregelen: musea zijn gesloten, publieke evenementen afgelast en openbaar vervoer vertraagd. Voor de volgende gemeenten geldt een in- en uitreisverbod: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano en Vo` Euganeo. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend.

Wordt mijn temperatuur gemeten als ik op reis ga?

Nee. Op dit moment controleren Nederlandse luchthavens nog niet op koorts, zoals dat in andere landen wel gebeurt of gebeurde. Dat komt omdat het aantal false positive gevallen, dan te groot zou zijn. Omdat zo'n systeem vooral mensen met verkoudheid en griep eruit vist.

Moet ik een mondkapje dragen op het vliegveld?

Nee (zie ook: wat kan ik wél/niet doen). Dat is volgens het RIVM niet nodig.

Kan ik corona krijgen van airco in het vliegtuig?

Nee (zie ook: hoe raak je besmet).

Is vliegen nog wel veilig?

Ja. Alle vliegtuigmaatschappijen hebben daar waar nodig maatregelen genomen. Ook hebben de meeste vliegtuigen sinds de uitbraak speciale corona-kits aan boord.

Ik wil mijn vakantie annuleren, vergoedt mijn annuleringsverzekering dat?

Meestal niet. Tenzij je een extra verzekering hebt afgesloten die ook bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte uitkeert.

Kan ik nog met een cruise mee?

Ja. Maar mocht er op die cruise corona uitbreken, dan moet het hele schip in quarantaine. Dat gebeurde eerder bij cruiseschepen Diamond Princess en Westerdam.

Kan ik nog gebruik maken van het openbaar vervoer?

Ja. NS-topman Roger van Boxtel heeft gezegd zich voor te bereiden op een corona-uitbraak. Hij baseert zich daarbij op het RIVM. Reizigers wordt verzocht hun handen regelmatig te wassen en te niezen en te hoesten in hun elleboog.