Brabantse coronapatiënt was tijdens carnaval niet besmettelijk

De man uit Loon op Zand bij wie gisteren het coronavirus is vastgesteld, heeft tijdens carnaval waarschijnlijk niemand besmet. In de periode dat hij carnaval vierde was hij volgens de huidige kennis over het virus niet besmettelijk, zegt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings.

Op een gezamenlijke persconferentie zei de GGD Hart voor Brabant dat het contactenonderzoek zich richt op enkele tientallen mensen, die op dinsdag of woensdag in aanraking zijn geweest met de man uit Loon op Zand. Het onderzoek loopt nog en moet vandaag worden afgerond.

Volgens burgemeester Weterings gaat het goed met de man. Zijn toestand is zo goed dat wordt overwogen om hem thuis te laten herstellen. Hij zou dan in thuisisolatie moeten gaan. Als dat gebeurt, zullen omwonenden worden geïnformeerd.

Goed gehandeld

De patiënt heeft goed gehandeld door contact op te nemen met zijn huisarts en naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis te gaan, zei Weterings. Hij benadrukt dat andere patiënten in het ziekenhuis gerust naar hun afspraak kunnen komen.

De coronabesmetting is voor de gemeente Tilburg geen reden om geplande evenementen af te lasten.

Gisteravond werd de besmetting van de man uit Loon op Zand bekendgemaakt. Vanochtend meldde het RIVM dat ook een vrouw uit Amsterdam het coronavirus heeft opgelopen. Zij ligt in thuisisolatie in Diemen. De patiënten hebben onderling geen contact gehad en waren onlangs in de Italiaanse regio Lombardije.

Informatienummer

Vanwege de vele vragen in de samenleving opent minister Bruins voor Medische Zorg het landelijke informatienummer 0800-1351, dat later vandaag actief wordt.

Voor de omgeving van Tilburg en Loon op Zand heeft de lokale GGD ook twee informatienummers geopend. Voor de regio West Brabant is dat 085-0785617 en inwoners van de regio Hart voor Brabant (rond Tilburg) kunnen 0900-3646464 bellen.