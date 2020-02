Van der Staaij wil door als leider SGP

Kees van der Staaij wil door als voorman van de SGP. Bij de volgende verkiezingen is hij "van harte bereid" opnieuw lijsttrekker te zijn, zo laat hij op twitter weten.

Het bestuur van de SGP heeft hem inmiddels voorgedragen als lijsttrekker. Op zaterdag 16 mei wordt op de algemene vergadering van de partij over de voordracht gestemd. Voor zover bekend zijn er geen andere kandidaten.

Van der Staaij is het langstzittende Tweede Kamerlid. In mei 1998 kwam hij in de Kamer. Sinds 2010 is hij fractievoorzitter van de SGP.

Duidelijk gezicht

Van der Staaij: "In een kleine fractie komt er op ieder van de Kamerleden veel werk af. Ik prijs me gelukkig dat werk tot nu toe te hebben gedaan in een hardwerkend, toegewijd en eensgezind team."

Het bestuur zegt in een verklaring blij te zijn omdat Van der Staaij de partij in de tien jaar dat hij nu partijleider is "een duidelijk gezicht heeft gegeven".

Volgens het bestuur heeft Van der Staaij niet alleen het vertrouwen "van de eigen SGP-mensen" maar spreekt hij ook kiezers "buiten de traditionele achterban" aan.