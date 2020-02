Tien gewonden bij ongeluk op A15 bij Hoogvliet

Op de A15 in de buurt bij Hoogvliet is een ongeluk gebeurt met minstens zeven auto's en een vrachtwagen. Tien mensen zijn gewond geraakt, waarvan er zes naar het ziekenhuis zijn gebracht. Onder de gewonden zijn twee kinderen, schrijft Rijnmond.

De gewonden zaten in twee van de auto's die betrokken waren bij het ongeluk. Twee gewonden zaten een tijd bekneld. Ze zijn door de brandweer bevrijd.

Hoe het ongeluk is gebeurd is niet duidelijk. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. De A15 is afgesloten. Rijkswaterstaat denkt dat de weg tot ongeveer 13.00 uur dicht blijft.