Airbnb zet onder druk stappen om overlast tegen te gaan

Een telefonische noodlijn die dag en nacht open staat en geluidsmeters in Amsterdamse huizen: huizenverhuursite Airbnb neemt stappen om overlast tegen te gaan. Het belangrijkste voor gemeenten: verhuurders zonder registratienummer worden straks van de site gehaald.

Met de maatregelen hoopt het bedrijf zijn eigen toekomst in Nederland veilig te stellen, zo schrijft mede-oprichter Nathan Blecharczyk in een brief aan minister Van Veldhoven, waar NRC over schrijft. "Onze toewijding aan Nederland is voor de lange termijn, en hoewel ons bedrijf niet perfect is, blijven we leren", schrijft hij.

Wetsvoorstel ligt al klaar

De brief komt niet uit de lucht vallen. Er ligt een wetsvoorstel om gemeenten onder meer de mogelijkheid te geven verhuurders verplicht te laten registreren. De wet moet nog door de Tweede en Eerste Kamer, waarschijnlijk wordt er later dit jaar over gestemd. Een van de vragen daarbij is wie de verantwoordelijkheid krijgt voor de handhaving.

Airbnb zegt nu dat verhuurders straks verplicht worden om dat registratienummer in hun advertentie op het platform te laten zien. Ze krijgen zes maanden de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen. Doen ze dat niet, dan worden ze van de website gehaald. Ook wil het platform meer data delen met gemeenten.

Andere stappen zet het bedrijf al op kortere termijn. Vanaf volgende maand is er een telefonische hulplijn open waarmee iedereen kan bellen om urgente klachten in te dienen. En er start een proef in Amsterdam waarin drie maanden lang rond verschillende verhuuradressen geluidsniveaus worden gemeten.

Nepnummers

Airbnb roept andere grote boekingsplatforms op om met vergelijkbare stappen te komen.

Overigens wijst NRC op een tekortkoming in het plan van Airbnb om verhuurders zonder registratienummer te weren. Het platform gaat namelijk alleen kijken of er een nummer is ingevoerd, niet of dat nummer daadwerkelijk door de gemeente is uitgegeven. Verzonnen nummers worden er zo dus niet uitgepikt.