Grote politieactie in Noord-Nederland; tien arrestaties, een gewonde

In Noord-Nederland zijn gisterenavond zeventien politie-invallen gedaan in een lopend rechercheonderzoek. Er zijn tien mensen aangehouden. In Drachten is iemand neergeschoten door de politie.

De politie wil niet zeggen om wat voor onderzoek het gaat. Bij daglicht wordt er verder gezocht naar sporen. Vannacht zijn de gebouwen bewaakt zodat er geen sporen vernietigd konden worden.

De neergeschoten persoon is in een been geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De actie in Drachten vond plaats bij het Van der Valk hotel. Volgens Omrop Fryslân was de politie met verschillende eenheden, waaronder een arrestatieteam, ter plaatse.

Er zijn ook invallen gedaan in Oosterwolde, Hoogeveen, Leeuwarden, Groningen, Beilen, Stadskanaal, Roden, Marum, Dedemsvaart en Winschoten.