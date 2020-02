Twee doden bij ongeluk op A12 bij Zevenaar, mogelijk verband met plofkraak

Bij een ongeluk op de A12 ter hoogte van Zevenaar zijn twee inzittenden van een auto om het leven gekomen. De auto botste tegen een vrachtwagen en belandde daarna naast de weg.

Met een politiehelikopter wordt gezocht naar een derde inzittende, die er na het ongeval vandoor ging. De politie onderzoekt of er verband is met een plofkraak eerder vannacht in Duitsland.

Vanwege het politie-onderzoek is de A12 bij Zevenaar in de richting van Arnhem helemaal dicht.