Dochter van Mexicaanse drugsbaas gearresteerd in VS

De dochter van een voortvluchtige Mexicaanse drugsbaas is gearresteerd in Washington, waar ze was om een proces tegen haar broer bij te wonen, meldt persbureau AP.

Jessica Johanna Oseguera wordt ervan verdacht zaken te doen met bedrijven die volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën in de "internationale handel in verdovende middelen" zitten. Ze heeft zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse nationaliteit.

Haar broer Ruben wordt vanaf vandaag berecht voor zijn rol in de distributie van drugs.

Gewelddadig kartel

Hun vader Nemesio Oseguera, die 'El Mencho' wordt genoemd, staat aan het hoofd van het grote en gewelddadige drugskartel Jalisco Nieuwe Generatie. De Amerikaanse regering heeft 10 miljoen dollar (omgerekend ruim 9 miljoen euro) uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van Oseguera.