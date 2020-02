Het coronavirus: feiten en fabels, volg hier de extra NOS-uitzending

Vanaf 20.35 uur is er een speciale NOS-uitzending over de uitbraak van het virus. Het coronavirus: feiten en fabels is te zien via NPO1 en de Facebook- en YouTubepagina van de NOS. Op NPO Nieuws is er bij het programma ook een gebarentolk te zien.

Het coronavirus duikt in steeds meer landen op. Ook in Nederland kunnen mensen besmet raken. Zijn we daar goed op voorbereid? Wat zijn dan de gevolgen voor de samenleving? In de uitzending gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen en worden feiten en fabels door experts van elkaar gescheiden.

Heb je vragen tijdens het programma? Dan kun je ons mailen op coronavragen@nos.nl. Op Twitter volgen we #coronavragen.

Presentator Rob Trip legt de vragen voor aan experts en Saïda Maggé geeft concrete informatie en uitleg bij het scherm. Verder komen verslaggevers en correspondenten aan het woord.