Paus kwakkelt, geen aanwijzingen voor corona-besmetting

Gistermiddag ging hij voor bij een Aswoensdagviering in een Romeinse kerk. Het viel bezoekers op dat hij geregeld moest hoesten.

Het Vaticaan zegt niet wat de paus precies mankeert, anders dan dat hij "lichtelijk onwel" is. Vooralsnog is er geen aanwijzing dat de paus in contact is geweest met iemand met een corona-besmetting.