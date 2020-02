Aangifte tegen vrachtwagenchauffeur die op overweg aanrijding veroorzaakte

ProRail gaat aangifte doen tegen de vrachtwagenchauffeur die gisterochtend een ongeluk veroorzaakte op de spoorwegovergang bij Berkel-Enschot. Een trein botste toen op een vrachtwagen die stil was komen te staan op het spoor.

Volgens ProRail had de chauffeur een verkeersbord genegeerd waarop stond dat alleen voertuigen van maximaal 10 meter over de overgang mochten rijden. Het transportbedrijf waar de chauffeur voor werkt zegt tegen Omroep Brabant dat de vrachtwagen een lengte had van 16,5 meter. Daarmee was de vrachtwagen dus te lang.

Het bord staat in de bocht voor de slagbomen van de overgang. "Die maatregel is er omdat langere vrachtwagens de scherpe bocht niet kunnen maken", zegt een woordvoerder van ProRail. Of de vrachtwagen door die bocht stil kwam te staan, wordt nog onderzocht.

Voorbeeld stellen

"Dit had veel slechter kunnen aflopen", zegt ProRail. "Nu zijn er gelukkig geen gewonden gevallen maar duizenden reizigers hebben hierdoor de hele dag om moeten reizen."

Door aangifte te doen tegen de vrachtwagenchauffeur wil de spoorbeheerder een voorbeeld stellen. "Op deze manier moeten meer chauffeurs zich bewust worden van het belang van die borden." ProRail wil ook de schade aan het spoor verhalen op de transporteur.

De vrachtwagen kwam gisteren stil te staan op een spoorwegovergang. De chauffeur wist op tijd uit de cabine te klimmen voor deze werd geramd door een trein. Niemand raakte gewond maar de schade was groot. Door het ongeluk reden er de hele dag geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch.