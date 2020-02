Honderden muziekverenigingen spelen 'Honor the Liberators' op 5 mei

Op 5 mei zullen meer dan 200 muziekverenigingen in Nederland allemaal hetzelfde muziekstuk spelen. Speciaal voor Bevrijdingsdag liet harmonieorkest Cadenza uit Twello een nieuw muziekstuk componeren, als ode aan de bevrijders. Dat stuk wordt door al die andere fanfares en muziekverenigingen overgenomen.

Honor the Liberators heet het stuk van de hedendaagse componist Jan Bosveld uit Rheden. In de muziek zitten delen van de volksliederen van Canada, de Verenigde Staten, Polen en het Verenigd Koninkrijk: de vier landen die in de Tweede Wereldoorlog betrokken waren bij de bevrijding van Nederland.

"Het is een eer om dit te mogen spelen", zegt dirigent Jorrit Laverman van Cadenza tegen Omroep Gelderland. "Ik denk dat het heel mooi in elkaar steekt en ook heel herkenbaar is."

In vrijheid zingen

"Je hoort eigenlijk iedere keer de volksliederen van de landen die ons bevrijd hebben en tussendoor elke keer het Wilhelmus. Als signaal dat wij dankzij die landen in vrijheid het Wilhelmus kunnen zingen en spelen", vult muzikant Mark Debets aan.

Het stuk werd mogelijk gemaakt door samenwerking met de Muziekbond Gelderland Flevoland. Ook de provincie Gelderland stelde subsidie beschikbaar om het project te bekostigen. Cadenza en de Muziekbond Gelderland Flevoland geven het werk gratis aan muziekverenigingen in Gelderland en Flevoland. Andere muziekverenigingen mogen het voor 50 euro overnemen.

Op dit moment hebben 200 verenigingen in Gelderland en Flevoland het muziekstuk besteld en 20 verenigingen daarbuiten. "En die gaan dat dus allemaal spelen", zegt Debets. De muziek is volgens hem statig maar niet moeilijk om te spelen.

Het is de bedoeling dat Honor the Liberators ook de komende jaren uitgevoerd wordt in het kader van 4 en 5 mei.