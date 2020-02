Brandje in gevangenis Vught, even extra veiligheidsmaatregelen van kracht

In de gevangenis van Vught heeft een brandje gewoed in een cel op de psychiatrische afdeling. De brand is door het personeel geblust. De bewoner van de cel wordt door ambulancepersoneel nagekeken. Hij heeft het brandje vermoedelijk zelf aangestoken.

Nadat het brandalarm was afgegaan, waren de beveiligingsmaatregelen opgeschroefd. Niemand mocht het terrein nog op of af. In het complex zit ook de Extra Beveiligde Inrichting (ebi), de afdeling voor voor terrorisme veroordeelde gevangenen en vluchtgevaarlijke criminelen, onder wie de onlangs opgepakte Ridouan Taghi.

