OM eist twee jaar cel tegen verdachte kippenschuurbrand

Het Openbaar Ministerie eist 24 maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen een 27-jarige man die wordt verdacht van brandstichting in twee kippenschuren in Kiel-Windeweer. Hij moet zich ook laten behandelen wegens drank- en drugsmisbruik.

Bij de brand in het Groningse dorp kwamen vorig jaar juli 100.000 kuikens om het leven. Het motief voor de brandstichting bleef tijdens de rechtszitting vandaag onduidelijk, meldt RTV Noord.

Al snel na de brand op 7 juli was duidelijk dat sprake moest zijn van brandstichting, ook al omdat de verdachte uitgebreid was vastgelegd op camerabeelden van het pluimveebedrijf. De man meldde zichzelf toen de politie dreigde de beelden openbaar te maken.

Eerst naar een schuurfeest

Vandaag bleek dat de officier van justitie er rekening mee houdt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Voorafgaand aan de brand bezocht hij een schuurfeest. Hij was onder invloed van drank en mogelijk ook van cocaïne, al ontkent hij dat laatste.

De man kreeg ruzie met een vrouw, verliet het schuurfeest en begaf zich naar het pluimveebedrijf met de kippenschuren. Daar stak hij een auto in brand. De uren daarna lag hij, naar eigen zeggen, in een weiland verderop.

In een poging om te achterhalen waarom de verdachte de brand heeft aangestoken, vroeg de rechter of de man "misschien gefrustreerd was over alles wat er die avond is gebeurd". Een antwoord bleef uit.

De advocaat van de verdachte zei vandaag dat zijn cliënt lang genoeg in voorarrest heeft gezeten en vroeg een voorwaardelijke straf of taakstraf op te leggen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.