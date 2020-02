Regisseur Polanski niet bij uitreiking Franse filmprijzen

Filmregisseur Roman Polanski is morgen niet aanwezig bij de uitreiking van de Césars, de belangrijkste Franse filmprijs. Een vrouw beschuldigt hem ervan dat hij haar in 1975 heeft verkracht en er is veel protest tegen zijn komst naar wat gezien wordt als de Franse Oscar-uitreiking.

Polanski's nieuwe film J'Accuse, over de geruchtmakende Dreyfuss-affaire uit de 19e eeuw, is met maar liefst twaalf nominaties de torenhoge favoriet. Hij maakt onder meer kans op de Césars voor beste film en voor beste regisseur.

Maar in een verklaring stelt Polanski dat er bij de editie van dit jaar kennelijk "geen ruimte is voor een film die gaat over het verdedigen van de waarheid en het bestrijden van onrecht, blinde haat en antisemitisme".

Hij spreekt tegen dat hij de vrouw die hem beschuldigt heeft verkracht. Als het waar is kan Polanski er overigens niet meer voor worden vervolgd, omdat het te lang geleden is.

Veel aanzien

Maar bij de César-uitreiking wil hij niet meer aanwezig zijn omdat die in zijn ogen neerkomt op een "openbare terechtstelling". "Fantasieën van zieke geesten worden beschouwd als voldongen feiten."

De van oorsprong Poolse regisseur heeft ook een Frans paspoort en hij genoot in Frankrijk altijd veel respect, tot de recente beschuldigingen. De VS wil hem al tientallen jaren uitgeleverd hebben omdat hij ervan wordt verdacht dat hij in 1977 een 13-jarig meisje heeft aangerand in Californië. Na die beschuldiging is Polanski gevlucht uit Amerika.

Het voltallige bestuur van de filmprijs, dat geheel uit mannen bestond, is twee weken geleden mede om de controverse rond Polanski opgestapt.