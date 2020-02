Honderden Duitse carnavalsvierders in quarantaine

Honderden Duitsers die naar het carnaval in Langbroich zijn geweest, net over de grens bij Brunssum, moeten uit voorzorg twee weken in quarantaine. Alle circa 300 feestvierders worden opgeroepen zich te melden.

Dinsdagavond werd bekend dat een 47-jarige man uit Langbroich besmet is met het coronavirus. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Düsseldorf. Zijn vrouw is ook besmet met het virus. Zij werkte op een kleuterschool in Gangelt.

Drie nieuwe besmettingen

De Duitse man heeft voor zover nu bekend zijn vrouw en vier anderen besmet. De vrouw was ook op het carnaval, de anderen niet. Alle 65 kinderen van de kleuterschool waar de vrouw werkt en hun families zitten nu ook in quarantaine.

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn nu dus zes mensen besmet met het virus. Mogelijk neemt dat aantal nog toe, omdat de besmette man ook op andere plaatsen carnaval heeft gevierd. Waar hij is geweest en met wie hij op die plekken contact heeft gehad wordt nog uitgezocht.