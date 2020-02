Medebewoner bekent fatale brand Hillegom

De brand in Hillegom waarbij de Chinese student Maolin Zhang (27) ruim een jaar geleden om het leven kwam, blijkt te zijn aangestoken door zijn huisgenoot. De 22-jarige Hillegommer heeft bij de politie een bekentenis afgelegd, bevestigt het Openbaar Ministerie na een bericht van de Volkskrant.

De man heeft ook de twee andere brandstichtingen bekend, waarvan hij al werd verdacht, meldt Omroep West.

Bij de brand op 17 januari 2019 brandden drie woningen volledig uit. Een van de bewoners werd wakker van de brand en kon de buren die nog lagen te slapen op tijd waarschuwen. Zij konden ontkomen via de dakgoot.

Het lichaam van de Chinese student sterrenkunde Maolin Zhang werd pas na de brand gevonden.

Succesvolle crowdfunding

Maolin kwam in juli 2017 van Peking naar Leiden voor een promotietraject in de astronomie. Hij was van plan om na zijn studie zijn ouders, die in een arm dorp in China wonen, financieel te ondersteunen.

Na zijn dood, zette de vakgroep sterrenkunde van de Leidse Universiteit een crowdfundingsactie voor de ouders van Maolin op. Het streven was om 45.000 euro in te zamelen, het werd 74.056 euro.

Drie maanden na de brand werd de huisgenoot al aangehouden, maar zijn bekentenis liet tot nu toe op zich wachten. Het is niet duidelijk waarom hij nu bekend heeft.