Drentse zij-instromers in zorg klaar voor nieuwe carrière: 'ik ben trots'

Ook voor Interzorg is dit project een succes. De zorgorganisatie is de opleiding gestart omdat het heel lastig is om goed gekwalificeerd personeel te vinden in de zorg. Een subsidie vanuit het Rijk gaf het laatste duwtje om een eigen opleiding te beginnen. In totaal schreven 250 mensen zich in.

"Omdat we zoveel aanmeldingen kregen, konden we ook heel goed mensen selecteren die bij de opleiding passen. Vandaar dat bijna iedereen van de eerste lichting ook geslaagd is", zegt Jessica Knopper van Interzorg. Later dit jaar zullen nog twee lichtingen afstuderen.

De studenten krijgen meteen weer een nieuwe opleiding aangeboden van Interzorg. "We willen deze mensen aan ons binden en kijken daarom of we ze ook de opleiding Verzorgende IG aan kunnen bieden. Dan krijgen ze meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Ze gaan nog meer de zorg van de cliënt doen, meer met medicatie. Echt de verzorgende taken."

'Dit is de toekomst'

De opleiding is samen met het Drenthe College opgezet en volgens opleidingsmanager Jan-Marc Nieuwenkamp zou dit ook in andere werkgebieden kunnen. "Je bent natuurlijk afhankelijk van de financiering. Bij Interzorg is er vanuit de overheid geld beschikbaar gesteld, maar het kan zowel in de techniek als in het administratief onderwijs. Je kan eigenlijk alle kanten op", aldus Nieuwenkamp.

Later dit jaar ronden nog eens vijftig studenten deze opleiding af. Of de opleiding daarna nog doorgaat is nog niet duidelijk.